В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота

В нем посетители смогут заказать говяжьи стейки «Золотой Томагавк», покрытые 24-каратным золотом. Отдать за него придется 1000 долларов.

Посетителям также будут доступны бюджетные блюда. Например, порция картошки фри обойдется в 15 долларов.

Ранее заведения известного повара посещали такие знаменитости, как актер Леонардо Ди Каприо, французский футболист Поль Погба, владелец ФК «Интер Майами» Дэвид Бекхэм и другие.

Ранее турецкие СМИ опубликовали список продуктов, которые ускоряют старение организма. Прежде всего это фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы, которые содержат трансжиры и тем самым увеличивают риск развития сердечных заболеваний.

