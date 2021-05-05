В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота

Известный турецкий повар Нусрет Гекче, основавший ресторан Salt Bae, в конце мая откроет свое заведение в Лондоне, сообщает Lad Bible.

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В нем посетители смогут заказать говяжьи стейки «Золотой Томагавк», покрытые 24-каратным золотом. Отдать за него придется 1000 долларов.

Посетителям также будут доступны бюджетные блюда. Например, порция картошки фри обойдется в 15 долларов.

Ранее заведения известного повара посещали такие знаменитости, как актер Леонардо Ди Каприо, французский футболист Поль Погба, владелец ФК «Интер Майами» Дэвид Бекхэм и другие.

Ранее турецкие СМИ опубликовали список продуктов, которые ускоряют старение организма. Прежде всего это фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы, которые содержат трансжиры и тем самым увеличивают риск развития сердечных заболеваний.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕдаРесторанЛондон
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