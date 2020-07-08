В Лондоне человек погиб при падении подъемного крана на жилой дом
8 июля 202023:48
В Лондоне один человек погиб, четверо пострадали в результате падения подъемного крана на двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что два человека госпитализированы с травмами головы. Погибла женщина.
Инцидент произошел в районе Боу на востоке Лондона. Дом в результате был частично разрушен.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Компания, которой принадлежит упавший кран, запустила внутреннее расследование.
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8 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru