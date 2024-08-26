В Лондоне арестовали 90 человек в первый день карибского карнавала
Полиция Лондона арестовала 90 человек в первый день карибского карнавала в британской столице. Об этом правоохранители сообщили в соцсети X.
Карнавал проходит в воскресенье и понедельник в лондонском районе Ноттинг-Хилл.
«Девяносто человек были арестованы на данный момент», — указывает полиция.
По ее данным, большая часть — 18 случаев — арестов связаны с хранением опасного оружия. Еще десять человек арестовали за нападения на работников чрезвычайных служб. По данным полиции, в первый день карнавала пострадали 15 офицеров. Также задержания были связаны с хранением наркотиков, пишет RT.
Кроме того, правоохранители зафиксировали три нападения с ножом. В результате ЧП пострадали 32-летняя женщина и 29-летний мужчина, их госпитализировали.
«Мы также ждем информации о состоянии 24-летнего мужчины», — добавили в полиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru