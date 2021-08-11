В Литве 26 человек задержали после беспорядков возле здания парламента

Более 25 человек задержали в Литве из-за прошедших накануне вечером беспорядков возле здания Сейма (парламента). Об этом сообщил Департамент полиции при министерстве внутренних дел страны.

«Задержаны и помещены в арестантскую 26 человек. В их отношении предстоит принять решение о мере пресечения», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, власти начали расследование по факту организации беспорядков.

На акцию протеста у здания парламента вышли несогласные с намерением властей Литвы ограничить права граждан, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, отмечает RT. Вечером несколько сотен протестующих остались возле Сейма, заблокировав выходы. Около десяти сотрудников полиции пострадали в столкновениях, в процессе разгона митингующих правоохранители применили слезоточивый газ, пишут Известия.

