В Латвии заработал комендантский час из-за коронавируса

В Латвии начал действовать комендантский час из-за введенного ранее локдауна на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение Совета по кризисному управлению было утверждено накануне. Ограничения будут действовать с 20 часов вечера 21 октября по 15 ноября, причиной стал высокий уровень заболеваемости.

Теперь с 20 часов вечера до 5 часов утра из дома можно будет выходить только по «неотложным» причинам. При этом в правительстве не стали разграничивать привитых и невакцинированных жителей.

Сотрудники Госполиции и силовых структур будут следить за исполнением требования властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияОграничение ДвиженияЛатвия
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