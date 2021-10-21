В Латвии заработал комендантский час из-за коронавируса

Решение Совета по кризисному управлению было утверждено накануне. Ограничения будут действовать с 20 часов вечера 21 октября по 15 ноября, причиной стал высокий уровень заболеваемости.

Теперь с 20 часов вечера до 5 часов утра из дома можно будет выходить только по «неотложным» причинам. При этом в правительстве не стали разграничивать привитых и невакцинированных жителей.

Сотрудники Госполиции и силовых структур будут следить за исполнением требования властей.

