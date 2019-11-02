В Квебеке около миллиона домов остались без света

Около миллиону домов в провинции Квебек (Канада) оказались отключенными от электричества из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по данным на 14.00 (21.00 мск) без электричества находятся 960 тысяч домов. Причиной случившегося стали ливни и сильный ветер, которые бушуют в регионе.

В энергетической компании Hydro Quebec заявили, что отремонтируют сети и восстановят электричество в ближайшие пару дней, пишет агентство.



