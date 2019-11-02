В Квебеке около миллиона домов остались без света
2 ноября 201900:47
Около миллиону домов в провинции Квебек (Канада) оказались отключенными от электричества из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по данным на 14.00 (21.00 мск) без электричества находятся 960 тысяч домов. Причиной случившегося стали ливни и сильный ветер, которые бушуют в регионе.
В энергетической компании Hydro Quebec заявили, что отремонтируют сети и восстановят электричество в ближайшие пару дней, пишет агентство.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:КанадаЭлектричество
Горячие новости
- WP: Россия - не единственная угроза выборам США в 2020 году
- В Британия заявили, что нашли средство против российских подлодок
- Отправившие в караул Шамсутдинова нарушили приказ Шойгу
- Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в Евролиге
- В России сбор документов для назначения пенсии намерены упростить