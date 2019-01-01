В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17

Владимир Путин действительно обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что беседа «на ногах» состоялась в кулуарах саммита G20 в Осаке.

Также представитель Кремля заявил, что кроме премьер-министра Нидерландов Владимир Путин провёл такие же беседы практически со всеми участниками саммита «Большой двадцатки», отмечает RT.

При этом, как отмечает Ura.ru, Рютте отказался уточнить подробности беседы. По его словам, обсуждение этого вопроса должно оставаться конфиденциальным. В том числе, он объяснил такое решение тем, что тема носит достаточно деликатный характер.

Ранее НСН писала, что в МИД РФ заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российской стороны к катастрофе малайзийского Boeing 777. При этом, как пишет РИА Новости, во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию для того, чтобы истинные виновники трагедии были установлены.

Также в министерстве иностранных дел отметили, что и на этот раз международной общественности не было предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.

Кстати, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского Boeing пять лет назад.

