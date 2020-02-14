В Кремле отреагировали на угрозы в адрес посла РФ в Турции

Москва абсолютно не сомневается, что Анкара обеспечит безопасность всех граждан России, которые работают в Турции, в том числе, посла Андрея Ерохова. С таким комментарием на встрече с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Ранее российский дипломатический посланник завил, на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлибе ему начали поступать угрозы.

В связи с этим представитель Кремля выразил уверенность, что турецкая сторона гарантирует безопасность всех до одного российских сотрудников – дипломатов, работников компаний, загранучреждений, которые находятся на территории республики, отмечает RT.

Турецкие власти уже приняли дополнительные меры безопасности и усилили охрану посольства России в Анкаре. Пресс-атташе диппредставительства подтвердила, что в последнее время ситуация вокруг посольства обострилась. Ирина Касимова уточнила, что угрожавшие послу не рекомендуют ему выходить на улицы турецкой столицы, сообщает РИА ФАН. По словам пресс-атташе, люди, которые это пишут, таким образом выражают свои гневные чувства, они вряд ли станут убийцами, однако с этим приходится считаться.

Обстановка в провинции Идлиб обострилась после попыток российских и турецких военных обеспечить там режим прекращения огня. Террористы ответили новыми вылазками. В ответ правительственные войска Сирии начали наступление, взяв под контроль до половины территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели не менее 14 турецких военнослужащих в этом регионе в результат обстрела со стороны сирийских войск. В ответ трецкие силы атаковали 120 объектов на позициях армии Башара Асада.

