В Кремль не поступало приглашения на G7 от Трампа

Дональд Трамп пока не направлял приглашение президенту России Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки». Как сообщает «Говорит Москва», с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отмечает RT, после прошедшего в Биаррице саммита G7 глава Белого дома заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на следующую встречу международного клуба. При этом президент США признал свою неуверенность в том, что его российский коллега такое приглашение примет.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

Встреча в формате G7 пройдёт в США в 2020 году.

Между тем, ранее НСН писала, что Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом ранее представитель Кремля пояснил, что возвращение Москвы к такому формату - «не самоцель». При этом, по словам Пескова, РФ не отказывается ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается.

Помимо этого, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что возвращение РФ по предложению лишь одной из сторон в любом случае невозможно, подчёркивает RT.

