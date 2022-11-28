В Конгрессе США заявили, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США
Забастовка работников железнодорожной отрасли в Соединенных Штатах станет разрушительной для экономики страны, сообщил Fox News конгрессмен Брайан Фитцпатрик.
«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение, так или иначе», — заявил парламентарий. По его словам, Конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения.
Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на железных дорогах США может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах.
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