В Конгрессе США заявили, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США

Забастовка работников железнодорожной отрасли в Соединенных Штатах станет разрушительной для экономики страны, сообщил Fox News конгрессмен Брайан Фитцпатрик.

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение, так или иначе», — заявил парламентарий. По его словам, Конгресс намерен не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками, если они не смогут достичь соглашения.

Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих на железных дорогах США может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах.

