В Колумбии в ДТП с участием автобуса пострадали 12 человек
8 мая 202020:59
Не менее 12 человек пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей на севере Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.
Отмечается, что дорожный инцидент произошел в пятницу в городе Барранкилья. Столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. Все пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. Предварительно причиной аварии считается превышение скорости водителем автобуса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
188 тыс.+10 699 / сут.
Умерли
1 723+98 / сут.
Выздоровели
26 608+2 805 / сут.
- Еще 54 пациента с коронавирусом скончались в Москве
- Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
- Регионам РФ предрекли максимальные потери бюджетов с начала века
- Рубль перешёл в контрнаступление на доллар и евро
- Москва откажется от оформления пропусков через SMS с 12 мая
8 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru