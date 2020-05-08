В Колумбии в ДТП с участием автобуса пострадали 12 человек

Не менее 12 человек пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей на севере Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел в пятницу в городе Барранкилья. Столкнулись пассажирский автобус и автомобиль. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. Предварительно причиной аварии считается превышение скорости водителем автобуса.



