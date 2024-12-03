В Китае журналистов из ФРГ удалили во время встречи Ван И с Бербок

В КНР немецких журналистов удалили из зала во время встречи министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И, сообщает издание Handelsblatt.

До этого немецкий министр выступила с критикой в адрес Китая, после чего Пекин попросил представителей СМИ Германии покинуть зал.

Бербок заявила, что Китай и КНДР разжигают конфликт на Украине. По ее словам, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях.

До этого министр также заявила, что сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

