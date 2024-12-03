В Китае журналистов из ФРГ удалили во время встречи Ван И с Бербок
В КНР немецких журналистов удалили из зала во время встречи министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с ее китайским коллегой Ван И, сообщает издание Handelsblatt.
До этого немецкий министр выступила с критикой в адрес Китая, после чего Пекин попросил представителей СМИ Германии покинуть зал.
Бербок заявила, что Китай и КНДР разжигают конфликт на Украине. По ее словам, в украинском конфликте якобы используются беспилотники китайского производства, а северокорейские войска принимают участие в боевых действиях.
До этого министр также заявила, что сотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru