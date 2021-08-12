В Китае введут цензуру на песни
В КНР собираются вводить цензуру на песни. Об этом объявило Министерство культуры и туризма страны. Ограничения затронут музыку в караоке-барах, клубах и павильонах в ТРЦ.
Как передает ОТР, под действие запрета попадут композиции, в которых ведомство увидит призывы к нарушению Конституции, национального единства страны и отрицание традиционных китайских ценностей. Также табу наложили на пропаганду насилия, наркотиков и азартных игр в музыкальных произведениях.
Реестр запрещённого музыкального контента появится к 1 октября. В Пекине считают, что он нужен для укрепления основ социализма.
Ранее кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что цензура в современном обществе невозможна. Он напомнил о том, что несколько веков назад неприличными считали даже скульптуры Микеланджело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов
- В Китае введут цензуру на песни
- Биржевая цена бензина установила новый рекорд
- Комиссия МАК займется расследованием крушения Ми-8 на Камчатке
- В России почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»
- Работа аэропорта Якутска парализована из-за дыма
- Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве
- Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем
- Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС
- Дело экс-схимонаха Сергия поступило в суд для рассмотрения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru