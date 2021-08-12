В Китае введут цензуру на песни

В КНР собираются вводить цензуру на песни. Об этом объявило Министерство культуры и туризма страны. Ограничения затронут музыку в караоке-барах, клубах и павильонах в ТРЦ.

Как передает ОТР, под действие запрета попадут композиции, в которых ведомство увидит призывы к нарушению Конституции, национального единства страны и отрицание традиционных китайских ценностей. Также табу наложили на пропаганду насилия, наркотиков и азартных игр в музыкальных произведениях.

Реестр запрещённого музыкального контента появится к 1 октября. В Пекине считают, что он нужен для укрепления основ социализма.

Ранее кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что цензура в современном обществе невозможна. Он напомнил о том, что несколько веков назад неприличными считали даже скульптуры Микеланджело.

