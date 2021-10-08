В Китае прокомментировали инцидент с американской подлодкой

Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Атомная ударная подводная лодка американских военно-морских сил получила повреждения при столкновении с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

В сообщении военных указано, что это была быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСоединенные Штаты Америки
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