В Китае прокомментировали инцидент с американской подлодкой

Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в водах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Атомная ударная подводная лодка американских военно-морских сил получила повреждения при столкновении с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

В сообщении военных указано, что это была быстроходная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), никто не пострадал.

