В Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии

В китайской провинции Хубэй зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии. Как пишут «Известия», несколько случаев заболевания выявлено в городе Ухань. Для выяснения обстоятельств в город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», — цитирует РИА «Новости» сообщение городского комитета по здравоохранению.