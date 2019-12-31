В Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии

31 декабря 201910:04

В китайской провинции Хубэй зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии. Как пишут «Известия», несколько случаев заболевания выявлено в городе Ухань. Для выяснения обстоятельств в город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», — цитирует РИА «Новости» сообщение городского комитета по здравоохранению.

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Известно, что заболевших лечат отдельно от других больных. Медики пытаются выяснить, к какому виду относится это заболевание. Всего в Ухане было зарегистрировано 27 случаев неизвестной вирусной пневмонии. При этом, отмечает телеканал «360», семь человек находятся в тяжелом состоянии. Двое пациентов уже пошли на поправку, предполагается, что они будут выписаны в ближайшее время.

В интернете уже распространяются слухи о том, что неизвестное заболевание может быть острым респираторным синдромом SARS, который распространялся в Китае в 2003 году. Тем не менее, эксперты эти слухи опровергают как беспочвенные.

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