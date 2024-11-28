В Китае опровергли сообщения о расследовании против главы Минобороны

Сообщения о расследовании в отношении министра обороны Китая Дун Цзюня — «откровенная фабрикация». Об этом заявил официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь.

Ранее Financial Times сообщила, что власти КНР якобы инициировали расследование в отношении Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом в армии Китая. По данным издания, министр оказался под следствием в рамках широкого расследования.

«Распространители этих слухов руководствуются скрытыми мотивами. Китай выражает острое недовольство», — подчеркнул У Цянь.

Между тем в Китае экс-главу правления и секретаря партийного комитета Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за получение взяток, пишет «Свободная пресса».

