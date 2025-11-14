В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тысячи тонн

Геологи обнаружили в провинции Ляонин самое масштабное в Китае месторождение низкопробного золота. Об этом сообщило министерство природных ресурсов КНР в соцсети WeChat.

По данным ведомства, запасы золота здесь составляют 1,44 тысячи тонн. Концентрация драгоценного металла в залежах Дадунгоу - в среднем 0,56 грамма на тонну. Рудное тело протяженностью свыше 3,1 тысячи километров расположено на глубине 115-913 метров, его средняя толщина доходит до 263 м.

Реализация проекта позволит Китаю увеличить стратегические запасы золота. Находка имеет большое значение для создания золотодобывающей базы мирового уровня в провинции Ляонин.

В ноябре прошлого года в провинции Хунань в КНР обнаружили крупное месторождение золота с запасами, которые оценивались более чем в 1 тысячу тонн, напоминает РЕН ТВ.

