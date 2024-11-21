В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
Геологи обнаружили запасы золота стоимостью в $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань в Китае. Об этом сообщили в региональном геологическом управлении.
Отмечается, что специалисты нашли на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян более 40 золотоносных жил, залегающих на глубине свыше 2 тысяч метров. В основной зоне разведки геологи обнаружили 300,2 тонны запасов драгоценного металла, самое высокое его содержание в руде оценили в 138 граммов на тонну.
«Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней ($82,8 млрд), исходя из текущей цены на золото», — подчеркнули в геологическом управлении.
Между тем мировые цены на золото значительно выросли, декабрьские фьючерсы подорожали до $2639,50 за унцию, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru