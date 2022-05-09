В Кишинёве на мемориале воинской славы обнаружили гранаты и патроны

Глава пресс-службы Генерального комиссариата полиции Диана Фетко заявила, что на территории мемориала воинской славы в Кишинёве стражи порядка обнаружили две гранаты и патроны, сообщает ТАСС.

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По её словам, инцидент произошёл перед церемонией возложения цветов 9 мая.

«Были найдены две деактивированные гранаты производства 1973-1974 годов, а также несколько патронов», - уточнила Фетко.

Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге была обнаружена ручная граната, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: гранаты
ТЕГИ:ОружиеПроисшествияМолдавияМемориал
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