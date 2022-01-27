В Киргизии сообщили о прекращении огня с таджикской стороны

Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией пока прекращен. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева.

Трое таджикских военных ранены в результате инцидента на границе с Киргизией

Сейчас местные власти начали эвакуировать мирных жителей приграничных районов.

Ранее стало известно о раненных среди таджикских военнослужащих в результате инцидента на границе с Киргизией.

27 января погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Согласно данным киргизского ведомства, таджикская сторона использовала гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие автодороги военными Таджикистана, которая соединяла киргизские города Исфану и Баткен.

Между сторонами идут переговоры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизия
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