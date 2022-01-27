В Киргизии сообщили о прекращении огня с таджикской стороны
Огонь с таджикской стороны на границе с Киргизией пока прекращен. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева.
Сейчас местные власти начали эвакуировать мирных жителей приграничных районов.
Ранее стало известно о раненных среди таджикских военнослужащих в результате инцидента на границе с Киргизией.
27 января погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Согласно данным киргизского ведомства, таджикская сторона использовала гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие автодороги военными Таджикистана, которая соединяла киргизские города Исфану и Баткен.
Между сторонами идут переговоры.
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