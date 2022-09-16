В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном

При взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР погиб глава ведомства ВСУ обстреляли здание администрации Херсонской области В Москве простились с главредом «КП» Владимиром Сунгоркиным Страны-члены ШОС подписали итоговый документ саммита в Самарканде В рамках саммита ШОС президенты Киргизии и Таджикистана не говорили о ситуации на границе Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации