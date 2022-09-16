В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном

Число пострадавших граждан Киргизии во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 42. Об этом заявили в киргизском министерстве здравоохранения, сообщает ТАСС.

В Киргизии заявили о вооруженных столкновениях на всей границе с Таджикистаном

Как отмечается, пострадали не только военные, но и мирные жители республики. Наибольшее число раненых зафиксировано после того, как военнослужащие Таджикистана начали обстреливать несколько приграничных районов Киргизии.

Ранее Киргизия нанесла ответный огневой удар по двум погранзаставам Таджикистана, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МВД Киргизской Республики
ТЕГИ:ТаджикистанПострадавшиеМинздравКиргизия
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