В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном
Число пострадавших граждан Киргизии во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 42. Об этом заявили в киргизском министерстве здравоохранения, сообщает ТАСС.
Как отмечается, пострадали не только военные, но и мирные жители республики. Наибольшее число раненых зафиксировано после того, как военнослужащие Таджикистана начали обстреливать несколько приграничных районов Киргизии.
Ранее Киргизия нанесла ответный огневой удар по двум погранзаставам Таджикистана, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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