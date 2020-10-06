В Киргизии изъяли деньги из банкоматов
В Киргизии отключили банкоматы и изъяли из них все деньги, сообщает Sputnik Киргизия.
Президент союза банков Киргизии Анвар Абдраев пояснил, что работу приостановили, чтобы избежать взлома автоматов и мародерства, и добавил, что скорее всего к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь. Ранее Минфин Киргизии приостановил всех финансовые операции, которые проводятся через ведомство.
В понедельник в Бишкеке сторонники партий, не прошедших в парламент республики, потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Попытки разгона митинга обернулись столкновениями недовольных с силовиками, после чего часть протестующих разгромила здание парламента и администрации президента Киргизии, а другая группа освободила экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
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