В Киргизии 19 сентября объявлен днем траура по погибшим на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение объявить днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», - приводит агентство слова представителя пресс-службы.
В этот день на зданиях в стране приспустят государственные флаги Киргизии и развлекательные мероприятия и телепередачи.
По данным киргизской стороны, в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном 36 человек погибли, 134 пострадали.
Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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