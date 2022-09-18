В Киргизии 19 сентября объявлен днем траура по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял решение объявить днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Киргизия заявила о прекращении обстрелов территории со стороны Таджикистана

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», - приводит агентство слова представителя пресс-службы.

В этот день на зданиях в стране приспустят государственные флаги Киргизии и развлекательные мероприятия и телепередачи.

По данным киргизской стороны, в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном 36 человек погибли, 134 пострадали.

Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТраурТаджикистанКиргизияГраница
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры