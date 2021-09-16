В Киеве заявили, что Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»

Украина активно проводит обустройство границы с нашей страной на территории Сумской области. Ее цель – обеспечить безопасность и оборону на случай "вооруженной агрессии" русских. Об этом рассказали в государственной пограничной службе Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что для проведения работ созданы комплексные инженерные группы. Их главная задача – «обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, которые несут угрозу». Для этих целей к работам привлекается военная техника.

Ранее стало известно, что белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины.







