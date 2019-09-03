В Казанском вокзале в Москве увидели метафору российской экономики

Можно многое узнать о российской экономике и громких планах Кремля потратить 25,7 триллионов рублей на ее перезапуск, прогулявшись по московскому Казанскому железнодорожному вокзалу, пишет газета Financial Times.

«Под изящными люстрами и величественными советскими фресками, изображающими торжество труда, небольшая электронная доска объявлений рассказывает историю о недостаточных инвестициях, устаревшей инфраструктуре и годах невыполненных обещаний. Ежедневно из столицы в город Казань курсирует не более восьми поездов, которым на прохождение маршрута протяженностью 750 км требуется около 12 часов. Чтобы это исправить, президент Владимир Путин пообещал построить высокоскоростную линию стоимостью 1,7 трлн рублей, сократив поездку до трех с половиной часов. Эта выдающаяся инициатива входит в грандиозную схему российского лидера «Национальные проекты», которая, по словам Кремля, оживит умирающую экономику страны. Но люди с чемоданами на платформе уже слышали все это: Путин впервые дал такое обещание шесть лет назад, а утомленные путешественники все еще ждут начала работы», — цитирует спецкор НСН публикацию FT.

Вовлеченные в исполнение нацпроектов рассказали британской газете о проблемах в распределении финансирования, несмотря на доступность необходимых средств. Более того, аналитики сообщили изданию, что даже в случае успешного исполнения проектов, эффект от этого будет недостаточным для долговременного роста российской экономики, если не будет сокращена роль государства в бизнесе и не будут привлечены инвестиции.

