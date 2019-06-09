В Казахстане выбирают президента

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Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти Минпросвещения опровергло введение в школах уроков семейных ценностей Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

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