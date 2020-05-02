В Казахстане прекращены депутатские полномочия спикера Сената - дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении депутатских полномочий председателя Сената Дариги Назарбаевой – дочери первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Токаев через соцсети выразил благодарность Назарбаевой за плодотворную работу в качестве спикера верхней палаты парламента.
Дарига Назарбаева 20 марта прошлого года была единогласно избрана председателем Сената. До этого она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности. 1 сентября её переизбрали спикером по предложению главы государства.
Дариге Назарбаевой 56 лет, она старшая дочерь Нурсултана Назарбаева, который сейчас имеет статус лидера нации. Казахстанские политологи отмечают, что смещение Назарбаевой с поста спикера Сената отражает напряженную ситуацию внутри политической элиты республики.
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