В Казахстане объяснили рост заражений коронавирусом после снятия ограничений
Руководитель департамента контроля и качества безопасности товаров и услуг Нур-Султана Зекен Исаков объяснил рост количества заражений в Казахстане после снятия ограничений. Об этом он рассказал в интервью «МИР 24».
По словам Исакова, рост количества заражений произошел из-за того, что жители республики не соблюдали санитарный режим, в частности, нарушали санитарную дистанцию, не носили маски в общественных местах. Он подчеркнул, что отмена режим чрезвычайного положения не предполагает несоблюдение мер.
Исаков отметил, что в связи с тем, что вирус мутирует, меняется общая картина. По его словам, выросла доля заражающихся молодых людей, у которых, в том числе, проявляется пневмония. Он также подчеркнул, что соблюдение личной безопасности каждого дадут значительный эффект в борьбе с инфекцией.
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