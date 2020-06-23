В Казахстане объяснили рост заражений коронавирусом после снятия ограничений

Руководитель департамента контроля и качества безопасности товаров и услуг Нур-Султана Зекен Исаков объяснил рост количества заражений в Казахстане после снятия ограничений. Об этом он рассказал в интервью «МИР 24».

По словам Исакова, рост количества заражений произошел из-за того, что жители республики не соблюдали санитарный режим, в частности, нарушали санитарную дистанцию, не носили маски в общественных местах. Он подчеркнул, что отмена режим чрезвычайного положения не предполагает несоблюдение мер.

Исаков отметил, что в связи с тем, что вирус мутирует, меняется общая картина. По его словам, выросла доля заражающихся молодых людей, у которых, в том числе, проявляется пневмония. Он также подчеркнул, что соблюдение личной безопасности каждого дадут значительный эффект в борьбе с инфекцией.

