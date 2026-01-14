В Канаде вандалы проникли в здание посольства Ирана

Вандалы проникли в здание посольства Ирана в Канаде во время акции в поддержку протестов в республике. Об этом пишет Canadian Press со ссылкой на полицию Оттавы.

Агентство указало, что здание диппредставительства пустует после разрыва дипломатических отношений Канады и Ирана в 2012 году.

«Один человек был задержан по обвинениям, связанным с незаконным проникновением, после того, как закрытое посольство... подверглось вандализму», - указано в публикации.

Данных о масштабах нанесенного зданию ущерба нет. По сообщениям СМИ, неизвестные сняли флаги Ирана со входа в посольство.

Ранее в Польше чиновники города Гданьска попытались проникнуть в здание генерального консульства России и захватить его, но им не удалось сделать этого из-за запертых дверей, пишет Ura.ru.

