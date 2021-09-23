В Канаде умер ожидавший депортации нацистский преступник Оберлендер
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в канадской провинции Онтарио в возрасте 97 лет, сообщает местное издание Global News.
В 1955 году стало известно, что Оберлендер, после Второй мировой войны эмигрировавший в Канаду, служил в зондеркоманде СД и причастен к гибели по меньшей мере 23 тысяч цыган и евреев.
В 2017 году Оберлендера признали виновным в причастности к совершению военных преступлений. Его лишили гражданства Канады и должны были депортировать, однако процесс затянулся, так как адвокаты немца продолжали оспаривать решение суда.
Ранее высший земельный суд в городе Целле (Нижняя Саксония) приговорил к четырем годам заключения 96-летнего Оскара Гренинга, который во время Второй мировой войны служил в Освенциме. Как сообщает телеканал «МИР 24», его признали виновным в «соучастии в убийстве» в 300 тысячах случаев.
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