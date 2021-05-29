В Канаде политик справил нужду во время онлайн-заседания парламента

Представитель муниципалитета Понтьяк в провинции Квебек в Канаде Уильям Амос справил нужду во время проведения онлайн-заседания парламента страны. Об этом сообщает BBC.

«Я глубоко смущен своими действиями и тем страданием, которое они могли причинить любому, кто был их свидетелем», — извинился позже политик.

Амос назвал произошедшее «неприемлемым», но при этом «случайным». Также политик заявил, что вынужден «обратиться за помощью», однако не объяснил, за какой именно.

В апреле Амос привлек внимание, принимая участие голым в видеоконференции с депутатами. Тогда парламентарий заявил, что не успел переодеться после пробежки и пообещал, что подобного больше не повторится.

