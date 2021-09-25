В Канаде освободили финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу
Суд в Канаде освободил обвиняемую в США в мошенничестве финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу после заключения сделки с американским следствием. Об этом сообщает РИА Новости.
Мэн Ваньчжоу обвиняют в связанном с нарушением санкций против Ирана мошенничестве. Финдиректора арестовали в Канаде в 2018 году по запросу Вашингтона. Мэн отправили под домашний арест с залогом в 10 млн канадских долларов, обязав носить GPS-браслет и платить за охрану. Позже представитель Huawei частично признала вину в сокрытии фактов нарушения антииранских санкций, прокуратура США отозвала запрос на ее экстрадицию.
Верховный суд провинции Британская Колумбия выдал ордер на освобождение Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Производство по ее делу прекращено. Как отметила судья Хитер Холмс, она подписала ордер об освобождении, отменяющий условия залога.
Минюст Канады позже сообщил, что Мэн может покинуть страну, поскольку «оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось».
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