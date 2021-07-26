В Калифорнии с августа введут обязательную вакцинацию для госслужащих
В Калифорнии с августа обяжут госслужащих вакцинироватся от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующее требование также коснется сотрудников медсферы. От тех, кто откажется от прививки, будет требоваться регулярное тестирование.
По данным властей штата, в настоящее время 75% населения Калифорнии получили как минимум первую дозу вакцины. Администрация также указала на то, что пандемия среди невакцинированного населения уже началась, отметив, что вакцина является решением проблемы.
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