В Калифорнии произошло два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,2
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали неподалеку от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Специалисты зафиксировали эпицентр подземных толчков в 31 км южнее города Бейкерсфилд. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Позже недалеко от Лос-Анджелеса произошли толчки магнитудой 5,2. По данным Геологической службы США, эпицентр второго землетрясения находился в 28 км к югу от Бейкерсфилда и в 26 км юго-западнее города Арвин. Очаг залегал на глубине около 12 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ города Козан в Турции, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru