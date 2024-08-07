В Калифорнии произошло два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,2

Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали неподалеку от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Об этом заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Специалисты зафиксировали эпицентр подземных толчков в 31 км южнее города Бейкерсфилд. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Позже недалеко от Лос-Анджелеса произошли толчки магнитудой 5,2. По данным Геологической службы США, эпицентр второго землетрясения находился в 28 км к югу от Бейкерсфилда и в 26 км юго-западнее города Арвин. Очаг залегал на глубине около 12 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ города Козан в Турции, пишет «Свободная пресса».

