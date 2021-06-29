В Калифорнии конфисковали почти 7 тонн фейерверков и нашли 1 млн долларов
В Калифорнии изъяли около 7 тонн фейерверков. Речь идёт о незаконной партии взрывчатых веществ. По сообщениям Associated Press, полиция во время обысков также обнаружила 1 млн долларов. Расследование незаконного распространения фейерверков продолжается. О том, были ли найдены подозреваемые, не сообщается.
Власти США призывают американцев отказаться от фейерверков в День независимости 4 июля. Чиновники обеспокоены, потому что использование пиротехники может стать причиной лесных пожаров в условиях засухи.
Ранее в Таиланде сожгли свыше двух тонн контрабандной слоновой кости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Счетная палата предупредила о риске увеличения количества обманутых дольщиков в России
- «Что-то кривоватое»: миллиардер из списка Forbes раскритиковал приватизацию в 90-x
- В Великобритании назвали ошибкой потерю секретных документов об операции эсминца Defender
- Глава института Склифосовского назвал «простой довод» в пользу вакцинации от коронавируса
- В Москве директора «Музея славянской культуры» арестовали по обвинению в мошенничестве
- Поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов начали продавать в даркнете
- В Пензе произошел крупный пожар в торговом центре
- Юрист: российская конституция позволяет сделать вакцинацию обязательной
- Писатель Джордж Мартин анонсировал другую концовку «Игры престолов»
- Японцам посоветовали эвакуироваться из-за мощных ливней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru