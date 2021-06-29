В Калифорнии конфисковали почти 7 тонн фейерверков и нашли 1 млн долларов

В Калифорнии изъяли около 7 тонн фейерверков. Речь идёт о незаконной партии взрывчатых веществ. По сообщениям Associated Press, полиция во время обысков также обнаружила 1 млн долларов. Расследование незаконного распространения фейерверков продолжается. О том, были ли найдены подозреваемые, не сообщается.

Власти США призывают американцев отказаться от фейерверков в День независимости 4 июля. Чиновники обеспокоены, потому что использование пиротехники может стать причиной лесных пожаров в условиях засухи.

Ранее в Таиланде сожгли свыше двух тонн контрабандной слоновой кости.


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ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
ТЕГИ:ОбыскиФейерверкиКонфискация
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