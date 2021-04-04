В Каире начался «золотой парад фараонов»

Забальзамированные тела древних царей Египта вывезли из здания Египетского национального музея в центре Каира. Церемонию прозвали "золотым парадом фараонов". Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляют облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

Кортеж преодолеет вдоль Нила пять километров и прибудет в Национальный музей египетской цивилизации.

В июле 2019 года «Ломаная» пирамида фараона Снофру, одна из наиболее древних в Египте, была впервые открыта для туристических посещений, сообщает РИА Новости.

По словам представителей Высшего совета по делам памятников древности Египта, пирамида была отреставрирована: сооружены новые прочные лестницы, внутри пирамиды закреплены каменные блоки, очищены внутренние помещения, подведено внутреннее освещение.

