В Каире начался «золотой парад фараонов»
Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов началась в Каире, сообщает РИА Новости.
Забальзамированные тела древних царей Египта вывезли из здания Египетского национального музея в центре Каира. Церемонию прозвали "золотым парадом фараонов". Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляют облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.
Кортеж преодолеет вдоль Нила пять километров и прибудет в Национальный музей египетской цивилизации.
В июле 2019 года «Ломаная» пирамида фараона Снофру, одна из наиболее древних в Египте, была впервые открыта для туристических посещений, сообщает РИА Новости.
По словам представителей Высшего совета по делам памятников древности Египта, пирамида была отреставрирована: сооружены новые прочные лестницы, внутри пирамиды закреплены каменные блоки, очищены внутренние помещения, подведено внутреннее освещение.
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