В Италии сообщили о побеге из тюрьмы опасного преступника

Из итальянской тюрьмы сбежал гражданин Польши, осужденный за убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию страны.

Как пишет агентство, мужчина для побега использовал связанные простыни. Отмечается, что этот побег стал первым за сто лет.

На сайте «Подмосковье сегодня» отмечают, что в полиции сбежавшего заключенного называют крайне опасным и призывают граждан, владеющих информацией о его местоположении, обратиться в полицию.

32-летний Роберт Лисовски был осужден в Италии за убийство гражданина Украины в декабре 2018 года, пишет РИА Новости.

