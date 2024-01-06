В Италии реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов

Окончательное решение принял Кассационный суд, который счел, что свидетельства уклонения от уплаты налогов отсутствуют.

«Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам», – подчеркнул Пизани.

По его словам, Марадону обвиняли в Италии в неуплате €40 млн. В этой стране звезда футбола выступал за ФК «Наполи», а его тяжба с властями длилась около 30 лет.

