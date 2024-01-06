В Италии реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов
Аргентинского футболиста Диего Марадону, умершего в 2020 году, полностью реабилитировали в Италии, где его обвиняли в неуплате налогов. Об этом сообщил адвокат футболиста Анджело Пизани в эфире телеканала RAI News 24.
Окончательное решение принял Кассационный суд, который счел, что свидетельства уклонения от уплаты налогов отсутствуют.
«Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам», – подчеркнул Пизани.
По его словам, Марадону обвиняли в Италии в неуплате €40 млн. В этой стране звезда футбола выступал за ФК «Наполи», а его тяжба с властями длилась около 30 лет.
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