В Италии реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов

Аргентинского футболиста Диего Марадону, умершего в 2020 году, полностью реабилитировали в Италии, где его обвиняли в неуплате налогов. Об этом сообщил адвокат футболиста Анджело Пизани в эфире телеканала RAI News 24.

Футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986 продана за $9,3 млн

Окончательное решение принял Кассационный суд, который счел, что свидетельства уклонения от уплаты налогов отсутствуют.

«Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам», – подчеркнул Пизани.

По его словам, Марадону обвиняли в Италии в неуплате €40 млн. В этой стране звезда футбола выступал за ФК «Наполи», а его тяжба с властями длилась около 30 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ИталияМарадонаНалогиСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры