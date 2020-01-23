В Италии продают дом за 1 евро

Дом за 1 евро продают в городе Бизачча в южной части Италии. Об этом пишет британская The Sun.

Город находится в двух часах езды от Неаполя. Бизачча несколько лет назад пострадал от целого ряда землетрясений, что стало причиной сокращения населения. В частности, многие из зданий сейчас в полуразрушенном состоянии.

Как отмечается, предложение предполагает, что покупатель обязуется отремонтировать дом, при этом нет временных рамок или ожидаемых минимальных затрат.

Заместитель мэра города Франческо Тарталья надеется, что это позволит семьям и друзьям перемещаться вместе. "Мы приветствуем семьи, группы друзей, родственников, людей, которые знают друг друга или инвесторов, которые хотят объединить усилия. Мы призываем их купить больше, чем один дом, чтобы действительно оказать влияние и вдохнуть новую жизнь»", - цитирует его CNN.

Тарталья отметила, что здания принадлежат местным властям, а не бывшим жителям, что означает, что сделки будут легкими. В последние месяцы многие итальянские деревни и коммуны стали продавать дешевые дома, чтобы побудить туристов переехать в этот район, пишет издание.