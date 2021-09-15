В Испании впервые в мире госпитализировали подростка-игромана
Подросток из Испании стал первым в мире пациентом, который попал в больницу из-за игровой зависимости, сообщает РИА Новости.
Сотрудники Университета Хайме I отметили, что «это первый опубликованный случай в мире».
Попросивший госпитализации подросток, ранее отличавшийся высокой успеваемостью, пристрастился к видеоигре Fortnite, из-за чего не выходил из дома, избегал общения, не желал обращаться к докторам, не заботился о личной гигиене.
Врачи, помимо прочего, диагностировали у него расстройство сна, аутистического спектра, тревожное расстройство, расстройство горя из-за смерти матери. На лечение ребёнка потребовалось два месяца.
Ранее учёные из университета Амстердама заявили, что выявили ген, который может быть связан с интересом человека к жестоким компьютерным играм и кровавым шоу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru