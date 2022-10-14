В Испании преподаватель обнаружила у студента уникальные шпаргалки
В Испании студент пришел на экзамен со шпаргалками, которые выцарапал на 11 шариковых ручках. Об этом пишет Oddity Central.
Профессор Иоланда де Луччи, преподающая на юридическом факультете испанского Университета Малаги, принимала у студентов экзамен. В какой-то момент она поняла, что один из сидящих в аудитории студентов явно списывает, поглядывая в подготовленную шпаргалку.
Пройдя несколько раз мимо стола, за которым сидел подозреваемый, она так и не смогла поймать его за руку – шпаргалок нигде не было. Но в какой-то момент ее заинтересовали лежащие на столе у студента шариковые ручки. Взяв одну из них в руки , профессор увидела, что на пластиковом корпусе ручки мельчайшим шрифтом искусно выгравированы целые абзацы из учебника.
Преподаватель была вынуждена признать, что студент проделал большую работу и даже назвала эти шпаргалки «высоким искусством».
После того, как Луччи опубликовала в соцсетях фотографии ручек, один из подписчиков рассказал, что это дело рук его друга. Со слов мужчины, это не первая подобная шпаргалка приятеля. Выдержки из испанского уголовно-процессуального кодекса были выцарапаны обычной иголкой.
О том, сдал ли все-таки студент экзамен, профессор не уточнила.
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