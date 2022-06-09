В Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Отмечается, что приоритет в связи с лимитом доз в вакцинации имеют люди, контактировавшие с зараженными.

Другим людям вакцинацию на данный момент не рекомендуют. В дальнейшем такая рекомендация может быть в случае развития вспышки.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 230 заражений вирусом.