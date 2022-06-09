В Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Власти Испании одобрили план по вакцинации от оспы обезьян, распространение которой наблюдается сегодня в разных странах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что приоритет в связи с лимитом доз в вакцинации имеют люди, контактировавшие с зараженными.

Другим людям вакцинацию на данный момент не рекомендуют. В дальнейшем такая рекомендация может быть в случае развития вспышки.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 230 заражений вирусом.

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ТЕГИ:ВакцинацияИспания
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