В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось после землетрясения на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.
Отмечается, что извержение зафиксировали 22 августа в 21:26 (00:26 23 августа по Москве). Власти объявили чрезвычайное положение, эвакуирован город Гриндавик.
По информации метеорологической службы, магма вытекает из разлома в земле в 3,9 км, лава движется со скоростью 6 км/ч.
Как отметил директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон, извержение может грозить проблемами с водопроводом. На острове находится труба с холодной водой, она защищена и во время предыдущих извержений выдержала нагрузку. Однако водопровод окажется под угрозой, если лава дойдет до него.
Ранее на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, специалисты прогнозировали, что столб пепла может подняться на высоту 9 км, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru