В Иране утверждён закон о наращивании ядерной деятельности

В Иране утверждён закон о наращивании степени обогащения урана, принятый парламентом Исламской республики. Такое решение принял Совет стражей Конституции Ирана, рассматривающий соответствие законодательных документов на соответствие конституции.

Закон обязывает исполнительную власть разорвать дополнительный протокол с МАГАТЭ по проверкам ядерной активности, если в течение двух месяцев с момента вступления в силу стороны сделки не выполнят его положения.

Сейчас Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, которые предусмотрены соглашением. Новый закон предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20%. Кроме того, планируется нарастить выпуск низкообогащенного урана в объеме до полутонны в месяц.

Документ обязывает правительство Ирана принять и ряд других мер по активизации ядерной деятельности.

Сегодня же Тегеран объявил, что спецслужбы страны установили лиц, которые причастны к операции по устранению физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде. В правительстве Ирана подчеркнули, что после изучения всех деталей, будет выработаны ответные шаги.

Посол Ирана в России Казем Джалали обвинил в подготовке убийства учёного Израиль и спецслужбы некоторых других стран. По словам дипломата, на это указывают прямые и косвенные свидетельства, отмечает NEWS.RU.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Фахризаде стало результатом заговора между Израилем, США и Саудовской Аравией.

