В Иране умер мужчина, не мывшийся 60 лет

Иранец, не мывшийся 60 лет, умер в провинции Фарс. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Мужчине было 95 лет.

По информации властей, мужчина, известный в провинции как «дядя Хаджи», имел убеждение, что чистота является причиной болезней.

За несколько месяцев до смерти местные жители уговорили мужчину помыться. После этого он заболел и умер.

