В Иране умер мужчина, не мывшийся 60 лет
26 октября 202219:33
Иранец, не мывшийся 60 лет, умер в провинции Фарс. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Мужчине было 95 лет.
По информации властей, мужчина, известный в провинции как «дядя Хаджи», имел убеждение, что чистота является причиной болезней.
За несколько месяцев до смерти местные жители уговорили мужчину помыться. После этого он заболел и умер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 518 / сут.
Умерли
390 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 517 / сут.
- Илон Маск изменил статус на «Шеф Twitter» в соцсети
- В Москве по делу о вымогательстве арестован экс-главреда Tatler
- Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина
- Посол РФ в Лондоне Келин заявил о возможной провокации со стороны Украина
- Раненым в Белгородской области выплатят компенсации
- Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова на два месяца
- Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
- Канье Уэст выразил сочувствие гетеросексуальным мужчинам
- В Госдуме заявили, что Собчак занималась информационным рэкетом
- Источник: Собчак замечена пересекающей пешком границу Белоруссии и Литвы
26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru