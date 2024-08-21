В Иране 28 человек погибли в ДТП с автобусом с пакистанскими паломниками

Автобус, перевозивший пакистанских паломников, попал в ДТП в провинции Йезд в Иране, погибли не менее 28 человек. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на начальника дорожной полиции иранских сил охраны правопорядка генерала Теймура Хосейни.

Авария произошла накануне вечером. Автобус следовал из Пакистана в Ирак на религиозную церемонию Арбаин, которая пройдет 25 августа.

В результате ДТП погибли как минимум 28 паломников, пострадали еще 23 человека.

Ранее автобус столкнулся с фурой в Волгоградской области, один человек погиб, еще 16 получили травмы, напоминает «Свободная пресса».

