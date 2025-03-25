В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо
Извержение вулкана Дуконо зафиксировали на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку в Индонезии. Об этом сообщает агентство Antara.
По информации сотрудников наблюдательного поста, столб пепла поднялся на 600 метров над кратером вулкана, расположенного на 1335 м над уровнем моря.
Агентство указывает, что пепел распространяется в восточном и северо-восточном направлениях с большой интенсивностью. Власти призывают население быть осторожными и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе четырех километров.
Ранее в Эфиопии эвакуировали тысячи жителей региона Афар из-за потенциально опасной активности вулкана Дофен, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru