В Индии сошли с рельсов 25 вагонов с углем

Двадцать пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом заявил менеджер регионального отделения Агры железных дорог страны Тедж Пракаш Агарвал.

«25 вагонов поезда, перевозившего уголь на электростанцию Суратгарх в Раджастхане, потерпели крушение», — отметил он.

В результате схода никто не пострадал. Агарвал исключил попытку диверсии.

После ЧП движение на трех железнодорожных линиях в Уттар-Прадеше было прервано, на месте инцидента находятся чрезвычайные службы.

Ранее в Златоусте Челябинской области сошла с рельсов секция локомотива грузового поезда, пострадавших не было, напоминает Ura.ru.

