В Индии сошли с рельсов 25 вагонов с углем
Двадцать пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом заявил менеджер регионального отделения Агры железных дорог страны Тедж Пракаш Агарвал.
«25 вагонов поезда, перевозившего уголь на электростанцию Суратгарх в Раджастхане, потерпели крушение», — отметил он.
В результате схода никто не пострадал. Агарвал исключил попытку диверсии.
После ЧП движение на трех железнодорожных линиях в Уттар-Прадеше было прервано, на месте инцидента находятся чрезвычайные службы.
Ранее в Златоусте Челябинской области сошла с рельсов секция локомотива грузового поезда, пострадавших не было, напоминает Ura.ru.
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