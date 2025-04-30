В Индии при обрушении стены храма погибли не менее семи человек

Стена храма обрушилась в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш в Индии, есть жертвы. Об этом пишет газета The Hindu.

Инцидент произошел, когда люди стояли в очереди на богослужение по случаю индуистского праздника. Стена храма обрушилась на фоне сильного сопровождавшегося ливнем шторма в Вишакхапатнаме.

В результате ЧП погибли как минимум семь человек, еще несколько пострадали. На месте инцидента проводятся спасательные работы.

Ранее в Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек, пятеро получили травмы, пишет RT.

