В Индии 15 человек погибли из-за упавшей стены жилого комплекса

По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии, сообщает РИА Новости.



Уточняется, что в результате муссонных дождей, ограждающая стена вокруг жилого комплекса потеряла устойчивость и упала на несколько жестяных бараков, где проживали рабочие. Поисковая операция на месте ЧП продолжается. Спасатели прогнозируют, что число жертв инцидента может возрасти.

