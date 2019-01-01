В мире
По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии, сообщает РИА Новости.
В Индии 15 человек погибли из-за упавшей стены жилого комплекса
29 июня09:30
По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в результате муссонных дождей, ограждающая стена вокруг жилого комплекса потеряла устойчивость и упала на несколько жестяных бараков, где проживали рабочие. Поисковая операция на месте ЧП продолжается. Спасатели прогнозируют, что число жертв инцидента может возрасти.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Индия
Горячие новости
- В Екатеринбурге прервали концерт Хаски
- Президенту «РОСПРОМБАНКА» утверждено обвинительное заключение
- Американист назвал самый важный итог встречи Путина с Трампом
- Дождевой стресс-тест. Эксперт призвал проверить ливневую канализацию Москвы
- Топ-менеджеру «Рольф» избрали меру пресечения