В мире

В Индии 15 человек погибли из-за упавшей стены жилого комплекса

29 июня09:30

По меньшей мере 15 человек погибли из-за падения 23-метровой стены на строительные бараки в городе Пуна на западе Индии, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в результате муссонных дождей, ограждающая стена вокруг жилого комплекса потеряла устойчивость и упала на несколько жестяных бараков, где проживали рабочие. Поисковая операция на месте ЧП продолжается. Спасатели прогнозируют, что число жертв инцидента может возрасти.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Индия